В Златоусте в рейсы выйдут 17 новых автобусов

Правительство Челябинской области выделило на их покупку 160 млн рублей

В Златоусте презентовали 17 новых комфортабельных автобусов. Уже в ближайшее время транспорт начнет курсировать по городу, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

17 полунизкопольных автобусов МАЗ-206 производства АО «МАЗ» (Республика Беларусь) приобрели за счет средств областного бюджета при софинансировании со стороны местного бюджета. Челябинская область на эти цели выделила муниципалитету 160 миллионов рублей.

Новые автобусы рассчитаны на перевозку людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы откидной площадкой и кондиционерами. Весь транспорт оформлен в едином стиле.

В ближайшее время новый транспорт выйдет на маршруты 1, 2, 4, 8, 9, 11, 14, 14к и 15.

Напомним, за 2021—2022 годы в автобусный парк Златоуста поступили 29 новых автобусов.

В Челябинскую агломерацию по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году пришли 16 автобусов. В 2023 году поступят еще 15, а в 2024-м — 50.

