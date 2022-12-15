В Челябинск за два года поступят 65 новых вместительных автобусов

Агломерация получила 40% скидки на покупку транспорта в лизинг

В Челябинскую агломерацию по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году пришли 16 автобусов. В 2023 году поступят еще 15, а в 2024-м — 50. Об этом министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рассказало в официальном телеграм-канале ведомства. На покупку транспорта в лизинг благодаря высоким показателям работы агломерация получит 40%-ю скидку.

Челябинская агломерация попала в пятерку городов — участников проекта «Безопасные качественные дороги» по темпам обновления общественного транспорта. Два года назад, до начала транспортной реформы, город занимал 33-е место из 50.

«Перевозчики первых 20 городов могут рассчитывать на 40%-ю скидку при покупке автобусов большого класса в лизинг. В итоге занять пятое место стало возможным благодаря комплексной работе над документами транспортного планирования, организации приоритетного проезда для общественного транспорта, реформированию билетного меню в части выгодного месячного проездного и многому другому», — пояснили в ведомстве.

Всего по проекту в Челябинскую агломерацию с 2022 по 2024 годы поступит 81 автобус большого класса.

Такие автобусы вывели на 15-й маршрут Челябинска с 1 ноября этого года. Они оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, валидаторами и камерами видеонаблюдения. Также транспорт имеет 30 сидячих мест.

Заявка на обновление подвижного состава автобусного парка Челябинска в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» была подготовлена по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.