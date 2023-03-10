Администрация Магнитогорска объявила аукцион по поиску подрядчика, который поставит 13 новых частично низкопольных автобусов. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.
Новые автобусы должны быть первого класса, на газовом двигателе и желательно 2023 года выпуска. Салон должен быть оборудован тремя USB-зарядками, а также тремя валидаторами — возле каждой двери. Они, согласно документации, открываются вовнутрь.
В дверном проеме должна быть подсветка, салон должен подсвечиваться светодиодной лентой. Кроме того, настил на полу должен исключать скольжение пассажиров.
Начальная цена закупки — 182 млн рублей. Автобусы должны поставить до 20 июня этого года. Заявки на аукцион принимаются до 17 марта.
Напомним, в феврале в Челябинске определились с подрядчиком, который займется организацией перевозок до «Белого Хутора». Аукцион выиграло ООО «ЗАПСИБАВТО». Перевозчик предложил выполнить работы за 351,9 млн рублей. Перевозчик, согласно документации с сайта госзакупок, должен вывести на маршрут 12 автобусов зеленого цвета. Они будут курсировать по маршруту № 136К.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес