Администрация Магнитогорска объявила аукцион по поиску подрядчика, который поставит 13 новых частично низкопольных автобусов. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Новые автобусы должны быть первого класса, на газовом двигателе и желательно 2023 года выпуска. Салон должен быть оборудован тремя USB-зарядками, а также тремя валидаторами — возле каждой двери. Они, согласно документации, открываются вовнутрь.

В дверном проеме должна быть подсветка, салон должен подсвечиваться светодиодной лентой. Кроме того, настил на полу должен исключать скольжение пассажиров.

Начальная цена закупки — 182 млн рублей. Автобусы должны поставить до 20 июня этого года. Заявки на аукцион принимаются до 17 марта.

Напомним, в феврале в Челябинске определились с подрядчиком, который займется организацией перевозок до «Белого Хутора». Аукцион выиграло ООО «ЗАПСИБАВТО». Перевозчик предложил выполнить работы за 351,9 млн рублей. Перевозчик, согласно документации с сайта госзакупок, должен вывести на маршрут 12 автобусов зеленого цвета. Они будут курсировать по маршруту № 136К.