Автобусы за 160 млн рублей доставят в Златоуст к концу 2022 года

Контракт на поставку 17 транспортных средств заключен с компанией «МАЗ Центр Челябинск»

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Златоуста и компания «МАЗ Центр Челябинск» как победитель аукциона заключили контракт на поставку 17 автобусов среднего класса вместимости. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. На обновление транспортного парка направят 160 млн рублей в виде дотации из областного бюджета. Автобусы МАЗ-206 доставят в Златоуст до 31 декабря этого года.

Первый раз торги прошли еще в январе 2022 года, они были признаны не состоявшимися в связи с поступившей жалобой в Челябинское УФАС. Тогда начальная цена контракта составляла 151,3 млн рублей. Конкурсе так же выиграл «МАЗ Центр Челябинск», но с компанией не смогли заключить контракт. Теперь же фирма получила право поставить в Златоуст новые автобусы.

Автотранспорт, согласно техзаданию, должен быть дизельным, красного цвета и 2022 года выпуска. Требуемая длина новых автобусов — 8–9,5 метра, а общая пассажировместимость — до 60 человек. Количество сидячих мест — до 30. Технику следует оборудовать кондиционерами, обогревателями, тахографами и системой ГЛОНАСС. Срок гарантийного обслуживания составит один год.

ООО «МАЗ Центр Челябинск» работает с 2015 года. Основная сфера деятельности — торговля автотранспортными средствами. В каталоге компании есть городские автобусы МАЗ с разной мощностью двигателя. В 2021 году эта организация побеждала в двух конкурсах на поставку в Златоуст суммарно 12 транспортных средств. Общая сумма контрактов составляла 93,7 млн рублей.

Добавим, что за последние три года для областного центра приобретено 259 автобусов большого класса. Всего в 2022 году в Челябинской области планируется к обновлению 138 единиц пассажирского транспорта.

