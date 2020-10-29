Физрук и историк из Челябинской области войдут во Всероссийский экспертный педагогический совет

Голосование за педагогов проходило в соцсетях с начала учебного года.

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Два учителя из Челябинской области войдут в состав Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения РФ. Предложение создать новую структуру поступило от министра просвещения Сергея Кравцова. Благодаря совету ведомство сможет наладить диалог с представителями учительского сообщества.

«Уверен, что работа Всероссийского экспертного педагогического совета позволит наладить конструктивный диалог и продуктивный обмен мнениями между педагогическим сообществом и министерством, сделать нашу работу более открытой и эффективной», — прокомментировал ситуацию министр просвещения Сергей Кравцов.

Голосование за педагогов проходило в «Одноклассниках» с начала учебного года. По его итогам было принято решение включить в совет сразу двух учителей от каждого региона РФ. Челябинскую область будут представлять учитель физической культуры Краснооктябрьской СОШ Андрей Саломатин из поселка Ишалино и учитель истории и обществознания МАУО «Лицей № 35» Владимир Брюхов из Челябинска.

«Оба добились значительных успехов за время работы в образовательных учреждениях. Учащиеся школы под началом Андрея Саломатина становились призёрами всероссийского этапа «Президентских состязаний», успешно выступали на турнирах «Кубок НОВАТЭК» по мини-футболу, в Ишалино также создан школьный спортивный клуб — единственный в районе и один из лучших в области. Владимир Брюхов — победитель городского конкурса «Учитель года — 2017» и городского конкурса молодых специалистов «Педагогический прорыв», — отметили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Заявки на конкурс подали 1799 педагогов, за них проголосовало более 212 пользователей соцсети. Во Всероссийский экспертный педагогический совет вошли 168 представителей учительского сообщества из регионов РФ.

Новая структура начнет функционировать в ближайшее время. Первой темой заседания станет работа учителей в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.