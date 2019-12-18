Я сам себе завидую: у слепого челябинского массажиста становится все больше клиентов

Артем Мартынов, которого несколько месяцев назад не хотели брать на работу, освоился на новом месте.

Послушать 00:00

Артем Мартынов много времени не мог найти работу. Незрячий мужчина, будучи массажистом с образованием, просиживал дома, не имея возможности обеспечивать собственную молодую семью. После того, как его историю рассказали СМИ, работа нашла его сама: его пригласили в один из центров коррекции фигуры Челябинска.

Сначала нагрузка у нового сотрудника была минимальной, теперь количество клиентов постепенно увеличивается: все, кто уже делали массаж у Артема, остались довольны.

«Я сам себе завидую. Я рад, что нахожусь в когорте высококлассных специалистов, я всегда могу обратиться к ним за советом», — рассказывает Артем Мартынов.

Работодатель у массажиста оказался человеком душевным, особого сотрудника на работу и домой возят на такси, а охрана центра всегда встречает и помогает дойти до рабочего места.

Дмитрий Корниенко — основатель и директор центра коррекции фигуры рассказывает, что сначала увидел сюжет о незрячем массажисте по телевизору, потом несколько раз встречал эту историю на различных сайтах и решил поучаствовать в судьбе специалиста, оказавшегося не у дел.

«Позвонил, пригласил, протестировал и не пожалел. Артем сейчас один из наших лучших сотрудников», — говорит директор центра коррекции фигуры Дмитрий Корниенко.

Ранее мужчина признавался, что в его жизни все хорошо, только не достает самореализации, теперь этот пробел восполнен. Напомним, что Артем Мартынов несколько лет получал отказы от работодателей, т. к. имеет инвалидность по зрению. Предложения о работе посыпались на мужчину только после того, как о нем рассказали СМИ.