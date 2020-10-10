В Челябинской области скончались 6 пациентов с коронавирусом

За сутки в регионе заболели 99 человек.

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За последние сутки в Челябинской области коронавирус выявили у 99 жителей региона, двое из них — школьники. Всего на 10 октября официально зарегистрировано 17683 случая заболевания COVID-19. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в региональных больницах с подтверждённым диагнозом находятся 3762 пациента. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— уточнили в ведомстве.

За сутки выздоровели 74 человека, всего с начала пандемии коронавируса вылечились 13352 пациента. Классов, закрытых на карантин по COVID-19, в регионе нет.

«За минувшие сутки умерло 6 человек. От других причин с сопутствующим ковидом: атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца — пациентка, 90 лет; атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий, аорты — пациентка, 91 год; гипертоническая болезнь, атеросклеротический кардиосклероз — пациентка, 83 года; хронический лимфолейкоз — пациентка, 49 лет; хронический нефрит, хроническая болезнь почек — пациент, 73 года; постинфарктный кардиосклероз, стенозирующий атеросклероз артерий — пациент, 73 года»,— добавили в Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса в Челябинской области проведено 674 874 теста методами ИФА и ПЦР. За сутки медики провели 6445 исследований.

Статистика заболеваний неумолимо растёт в регионе, поэтому редакция сайта «Первый областной» призывает южноуральцев не забывать о масках, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и по возможности остаться дома в эти выходные.