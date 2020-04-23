Семь многоквартирных домов в Карталах остались без газа

Причиной оказалась «самодеятельность» жильцов одной из квартир.

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В Карталах Челябинской области семь многоквартирных домов остались без газоснабжения. Причиной отключения топлива стало самовольное подключение к газовой сети водонагревательного прибора.

На отсутствие газа пожаловались жильцы дома № 10a по улице Юбилейная. Приехавшая на место бригада аварийной службы увидела, что в распределительном газопроводе находится вода. Оказалось, что жильцы дома самостоятельно монтировали водонагреватель.

«Монтаж и установку газопотребляющего оборудования могут производить только сотрудники специализированной организации, с которой заключен договор на его техническое обслуживание. В соответствии с действующим законодательством стоимость работ по восстановлению газоснабжения придется компенсировать виновнику происшествия», — подчеркнул главный инженер АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Фомин.

Без газа в Карталах осталось 108 абонентов. Возобновить газоснабжение смогут только после того, как газопровод будет прочищен.