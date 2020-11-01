Златоустовскому драмтеатру «Омнибус» исполнилось 100 лет

Театр является одним из старейших в Челябинской области.

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Накануне златоустовский театр «Омнибус» отпраздновал столетие со дня основания. В далёком 1920 году 31 октября в театре состоялась премьера комедии Александра Островского «Лес». Глава Златоуста Максим Пекарский поздравил коллектив театра и зрителей и отметил, что сам посещает учреждение с большим удовольствием.

«Сейчас наш театр один из старейших на Южном Урале. И, думаю, многие согласятся, что один из лучших! Сложно найти златоустовца, который хоть раз не был в „Омнибусе“. Сам посещаю театр с большим удовольствием. Не так давно посмотрел спектакль „Старший сын. Встречи в предместье“ по пьесе Александра Вампилова. Прекрасная постановка, рекомендую. Желаю „Омнибусу“ успехов, ярких премьер и признания зрителей!»— написал на своей странице в социальной сети «Фейсбук» Максим Пекарский.

В первом представлении было задействовано 27 профессиональных и любительских актёров. За первый сезон артисты отыграли более 10 спектаклей на самые разные пьесы. А уже в январе 1921 года отправилась на гастроли по заводам Челябинской области.

В 1926 году здание театра сгорело, на восстановление ушло более полутора лет. Следующий театральный сезон был открыт только 10 февраля 1928 года, а театр получил название «Театр имени X-й годовщины Октября». Затем началась война, и труппа была распущена. После войны культурное учреждение начало работать в прежнем режиме.

В 1990 году здание закрыли на реконструкцию и спустя год открыли уже под названием «Омнибус», что в переводе с латинского означает «общедоступный». Тогда и начались насыщенные будни артистов театра, не прекращающиеся по сей день.