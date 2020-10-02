В Златоусте появятся современные трамваи

Муниципальный транспорт обновят по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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В этом году в Златоусте Челябинской области появятся пять современных трамваев. Несколько вагонов поставят из Екатеринбурга, остальные прибудут в Златоуст из других городов области.

«30 сентября был заключен контракт на капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов Златоустовского городского округа с компанией ООО „Челябтранссервис“. В соответствии с документом, в город планируется поставка трех современных комфортных вагонов, произведенных в Екатеринбурге в 2020 году»,— сообщил руководитель муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Андрей Копорушкин.

Известно, что вагоны будут покрашены в белый цвет с широкой красной полосой. Также на них будут изображены гербы Челябинской области и Златоустовского городского округа. Двери будут двухстворчатыми, а стёкла — трёхслойными. В вагонах будет 32 сидячих места. А для того, чтобы работа трамваев не прерывалась ни на минуту из-за различных поломок, сотрудники компании «Челябтранссервис» планируют заменить у вагонов колёса, тормозные колодки, а также капитально отремонтировать двигатели.