Текстовая трансляция матча московского «Динамо» и челябинского «Трактора»

Одержат ли победу челябинцы?

2:4



МАТЧ ЗАВЕРШЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ ИГРЫ



Статистика матча: Броски: 73-45 ; Броски в створ: 41-20 ; Голы: 2-4 ; Вбрасывания: 28-29 ; Блокированные броски: 7-18 ; Силовые приемы: 19-7 ; Время в атаке: 13:52-08:36 ; Штраф: 20-10

Статистика 3-го периода: Броски: 28-8 ; Броски в створ: 14-2 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 9-8 ; Блокированные броски: 1-9 ; Силовые приемы: 6-2 ; Время в атаке: 05:17-01:32 ; Штраф: 0-2

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Вновь вывели шайбу челябинцы из своей зоны. Пас от Бывальцева — вновь мимо.

59 мин — Перехватили шайбу игроки «Трактора»!! Основин повел ее и довел до чужой зоны. Но бросок был заблокирован и пролетела шайба рядом со штангой.

58 мин — «Динамо» заменил вратаря на шестого полевого игрока!

58 мин — Вадим Шипачев бросал шайбу в дальний угол ворот «Трактора» и шайба попала в клюшку Романа Вилла. Да так сильно попала, что выбила ее из рук голкипера.

57 мин — И вот бросок от москвича Владислава Ефремова. Спасает челябинцев Роман Вилл!



56 мин — Игра проходит по всей площадке, но без бросков. Заметно, что обе команды очень устали.

55 мин — Пока особо без бросков игра проходит.

53 мин — Пулккинен заряжал от центра синей линии — защитники «Трактора» заблокировали этот бросок.

52 мин — Кипят нервы у игроков! Сцепился Андрей Алексеев с Ильей Карпухиным.

52 мин — Прямо перед воротами «Динамо» потеряли шайбу челябинцы. И ушла игра в зону челябинцев.

51 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

51 мин — Наброс от Вадима Шипачева — штанга!!! Затем еще один бросок от Шипачева — и уже ворота спасает Роман Вилл. Ой как горячо.

50 мин — Бросок от Андрея Миронова — опасно было сейчас для челябинцев. Спасает ворота голкипер «Трактора».

49 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

49 мин — Пытаются продавить шайбу игроки «Динамо». Спасает ворота Роман Вилл.

48 мин — Пытаются что-то сделать москвичи сейчас. Пока абсолютно без бросков.

46 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №97 Ярослав Косов (№16 Игорь Полыгалов, №26 Роман Манухов)

45 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Отлично отдают они друг другу передачи. Но пока без бросков по воротам.

43 мин — Произошло столкновение. Лежит на льду игрок «Динамо» и не может встать без помощи партнера. Просто неудачно налетел на Ника Бэйлена и сбил дыхание. Никаких санкций не последовало — чистый игровой момент.

42 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №55 Ник Бэйлен (№17 Вячеслав Основин, №11 Лукаш Седлак)

41 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

41 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №79 Даниил Тарасов (№17 Юусо Хиетанен, №87 Вадим Шипачев)

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после двух периодов: Броски: 45-37 ; Броски в створ: 27-18 ; Голы: 1-2 ; Вбрасывания: 19-21 ; Блокированные броски: 6-9 ; Силовые приемы: 13-5 ; Время в атаке: 08:35-07:04 ; Штраф: 20-8

Статистика 2-го периода: Броски: 25-20 ; Броски в створ: 16-11 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 10-13 ; Блокированные броски: 2-3 ; Силовые приемы: 8-3 ; Время в атаке: 04:10-04:10 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Лукаш Седлак сумел перехватить шайбу и бросить по воротам «Динамо» — шайба ушла выше ворот.

40 мин — Бросок в ближний угол ворот «Трактора» — отбил шайбу Роман Вилл.

39 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №20 Лоуренс Пилут, выброс шайбы, 2 мин.

39 мин — Невероятно сегодня активен Тему Пулккинен. Давит он челябинцев.

38 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

37 мин — Мощно прессингуют челябинцы своего соперника! Пытались их продавить «черно-еблые», но ничего из этого не вышло.

36 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

36 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №24 Оскар Линдберг, задержка соперника клюшкой, 2 мин

35 мин — Ой как мощно сейчас было возле ворот челябинцев. Бросок из-под игрока — в игре Вилл.

34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №67 Понтус Оберг, блокировка, 2 мин.

34 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — Наброс от Понтуса Оберга — в игре Еременко.

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №1 Александр Еременко, задержка игры, 2 мин.

32 мин — И штраф в нашем матче получает голкипер «Динамо» Александр Еременко! Горячо

30 мин — Перехват и бросок от Гики — выше ворот московского «Динамо».

28 мин — Артем Михеев отлично вел шайбу в направлении ворот «Динамо». Но зоркий Александр Еременко все видел и был готов.

27 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Динамо» №8 Тему Пулккинен (№67 Михал Чайковски, №17 Юусо Хиетанен)

26 мин — Вновь бросок по воротам челябинцев! На этот раз от Вадима Шипачева. В падении он бросил шайбу по воротам.

26 мин — Бросок от Егора Зайцева по воротам «Трактора» — ловит ловушкой шайбу Роман Вилл.

25 мин — Дмитрий Кагарлицкий пытался запихать шайбу в ворота «Трактора». Но Роман Вилл успел закрепить ее ловушкой.

24 мин — Ай-яй-яй. Чуть ошибку не совершили челябинцы. Выкатился за ворота Роман Вилл, чтобы отдать шайбу партнерам по команде. Но они потеряли ее. Но голкипер успел вернуться, просто было опасно.

23 мин — Еще раз попытался прострелить Александра Еременко теперь уже Ник Бэйлен. Ух как мощно начали команды второй период.

22 мин — А теперь в игру вступает Роман Вилл. Теперь его вернул в игру Андрей Алексеев.

22 мин — Алексей Бывальцев очень здоров сейчас накрутил защитника «Динамо» и совершил наброс на ворота Еременко.

21 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№11 Лукаш Седлак, №17 Вячеслав Основин)

21 мин — Вторая шайба в сетке! Вновь большинство! Томаш Гика!!!!

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 20-17 ; Броски в створ: 11-7 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 9-8 ; Блокированные броски: 4-6 ; Силовые приемы: 5-2 ; Время в атаке: 04:25-02:52 ; Штраф: 16-4



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №10 Андрей Алексеев, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

19 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

18 мин — Ничего не могут сделать челябинцы пока. Не удается им закрепиться в чужой зоне.

17 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №94 Андрей Миронов, атака в голову, 2+10

17 мин — Ошибку допустили челябинцы возле ворот москвичей. Затем Тему Пулккинен отобрал шайбу и пошел на Романа Вилла. Вновь спас свои ворота голкипер «Трактора».

16 мин — Михеев из-за ворот пытался забить шайбу в ворота Еременко. И не смог это сделать с добивания Игорь Полыгалов.

15 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — Продолжают москвичи контролировать шайбу. Долго не могли игроки «Трактора» вывести шайбу. Удалось это Основину.

14 мин — Закрепились игроки «Динамо» в зоне челябинцев. Пулккинен не попадает в створ ворот Вилла.

13 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №22 Алексей Бывальцев, блокировка, 2 мин.

13 мин — Завелись челябинцы! А мы поздравляем Лукаша с шайбой!

12 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

12 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№55 Ник Бэйлен, №16 Игорь Полыгалов)



12 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №65 Владислав Ефремов, задержка клюшки соперника, 2 мин.

11 мин — Сергей Калинин отлично выкатывался на вратаря «Динамо»! Очень здорово сыграл на перехвате и попытался бросить в ближний угол. Но голкипер Александр Еременко вышел победителем.

11 мин — Оказывается, мы без перерыва играем уже более 4,5 минут! Мощно!

10 мин — Долго подопечные Владимира Крикунова держат «черно-белых». Мощно.

9 мин — Шипачев делал мощную передачу — вновь Роман Вилл! Браво челябинскому голкиперу.

8 мин — Пока равную игру наблюдаем. Без бросков.

7 мин — По-тихому начинают атаку игроки «Динамо». Неспеша входят они в зону. Только первое звено «Трактора» ловко отбирают у москвичей шайбу.

6 мин — Александр Авцин поборолся с Андреем Мироновым у ворот «Динамо». Жаль, не получилось отобрать шайбу.

4 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

4 мин — Пока без бросков по воротам. Хорошо играет оборона челябинской команды.

3 мин — Хорошо выкидывают челябинцы шайбу из своей зоны. Не дают москвичам там закрепиться.

2 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №17, Вячеслав Основин, игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

2 мин — Карпухин и Огурцов промограли Тему Пулккинена. Он вышел один на один с Романом Виллом. Спас голкипер «Трактора» свою команду. Ай-яй-яй.

1 мин — Очень активно начали игру москвичи. Показывали хорошее владение шайбой.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

А вот составы на сегодняшний матч:









Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» начинает текстовую трансляцию выездного матча челябинского «Трактора». Сегодня «черно-белые» играют в Москве и на лед они выйдут против местного «Динамо».

В прошлом матче против «Сочи» челябинцы одержали победу. Смогут ли они продолжить победную серию? Давайте узнаем это вместе с вами!

Начало игры в 21:30 по челябинскому времени.