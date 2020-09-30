Алло, гараж! Как трансляция матча «Сочи» — «Трактор» стала мемом

Болельщики посмеялись над проблемами с эфиром.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Послушать 00:00

Прямая трансляция хоккейного матча «Сочи» — «Трактор» состоявшаяся 29 сентября на телеканале ОТВ обещает войти в историю, став самым настоящим мемом в болельщицкой среде.

Всё дело в крылатых фразах, которые сопровождали поединок в рамках первого периода матча, с лёгкой руки телекомментаторов: сочинского и голоса спортивных трансляций ОТВ Константина Устьянцева.

В самом начале произошла небольшая заминка, по причине которой в эфир челябинского ТВ неожиданно попал сигнал из Сочи с местным корреспондентом, на протяжении 10 минут не скупившегося на яркие речевые обороты, используя всю многогранность и палитру русского языка. При этом, судя по отзывам в сети, изрядно напрягая искушённую челябинскую публику.

В процессе сигнал удалось избавить от красноречивого южанина, и в эфир вернулся привычнй голос Константина Устьянцева. Как оказалось, именно он в момент отладки звука произнёс то самое крылатое выражение, затмившее предыдущего оратора: «Как без звука-то? Алло, гараж»!

На удивление, фразу резко подхватила общественность, поддерживающая «чёрно-белых». Социальные сети стали пестрить данным словосочетанием, превращая втеки комментариев в сплошной цитатник. Люди получили удовольствие, как от юмора, так и от самого процесса игры, и, конечно, итогового результата.

Шутка ли, сами игроки после матча стали использовать эту фразу... В общем, смотрите сами, как это было!