В Златоусте появится новая многопрофильная больница

Строительство объекта должно начаться в следующем году.

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Строительство новой больницы начнётся в Златоусте уже со следующего года. Такое заявление в ходе визита в город с «Большой инспекцией» озвучил глава Челябинской области Алексей Текслер.



Губернатор напомним, что именно больница стала причиной большой вспышки коронавируса в регионе в самом начале пандемии. Отчасти решение о строительстве было принято из-за этого. Также для врачей будет построено и специальное жильё.

«Мы приняли решение сделать многопрофильную больницу, в настоящий момент уже работы начались, со следующего года мы начнём стройку, жители заждались. Больница — это хорошо, но нужны врачи и мы сегодня говорили по программе в Златоусте о строительстве специального жилья для врачей»,— заявил глава региона.

Напомним, что в входе визита в Златоуст, который состоялся сегодня, 2 сентября, Алексей Текслер проверил ряд других объектов и встретился с главой города Максимом Пекарским. Помимо новой больницы, в Златоусте появится и улучшенное дорожное покрытие. На эти цели уже в следующем году планируется выделить более 100 миллионов рублей прямыми субсидиями.