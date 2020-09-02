Очередной «разворот Текслера»: губернатор отчитал главу Златоуста за состояние «старого города»

Алексей Текслер остался крайне недоволен фасадом дома на улице Карла Маркса.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 2 сентября 2020 года, в рамках работы в Златоустовском городском округе, совершил традиционный «разворот». Глава региона вызывался проверить здания, расположенные в «старом городе» Златоуста, по улице Карла Маркса. То, что увидел губернатор, ему крайне не понравилось.

«Фасад здания просто разрушается. Алексей Текслер дал задание заняться данным фасадом, поскольку это центр города. „Позор даже смотреть на это“, сказал губернатор главе Златоуста Максиму Пекарскому», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Кроме того, во время одной из остановок Алексей Текслер заметил разбросанный мусор возле контейнера, что стало еще одной причиной для замечания главе Златоустовского городского округа.