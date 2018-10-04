/ Разукрасить и съесть пряник предлагают посетителям музея в Златоусте

Лакомства будут представлены на выставке.

Центр развития туризма Златоуста начал подготовку к открытию единственного на Южном Урале «Музея пряника». Вкусные и очень красивые лакомства скоро появятся на выставочных витринах. Сладкие экспонаты посетителям музея предлагают сделать своими руками. Директор центра развития туризма Вера Пузикова утверждает, изготовление пряников вызвало большой интерес у жителей и гостей города. Авторы идеи придумали даже новый художественный стиль, который решили назвать «Златоустовская гравюра».

Такого стиля нет в мире. Это златоустовская гравюра. Будем рассказывать туристам и гостям историю. А они будут пробовать сами разукрашивать, а потом съедать. На сегодня это один из самых востребованных сувениров. И раньше можно было стандартный только пряник купить, например, тульский. То теперь можно купить настоящий шедевр, который вы даже не захотите съесть, который станет отличным напоминанием о Златоусте. — рассказала сайту «Первый областной» директор центра развития туризма Златоустовского городского округа Вера Пузикова.

Музей расположится в обновленном здании училища на улице Аносова. Там же будут расположены туристический информационный центр, несколько музейных и выставочных залов, и даже комнаты для бюджетного проживания гостей Златоуста.