В Златоусте начнут включать отопление уже сегодня

Об этом распорядился мэр ЗГО.

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С сегодняшнего дня в Златоусте Челябинской области начнут давать отопление в многоквартирные дома. Соответствующее постановление подписал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

«В связи с прогнозируемым снижением температуры наружного воздуха в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации „О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов“ постановляю: начать отопительный сезон 2020-2021 с 22 сентября 2020 года»,— говорится в документе.

Организациям, обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, поручено провести необходимые мероприятия по переходу системы теплоснабжения на зимний режим работы. Также мэр поручил директору филиала ОАО «Газпром» в Златоусте обеспечить подачу тепла на теплоэлектроцентраль и в котельные, которые поставляют тепло в дома.

Следить за выполнением поручения Максима Пекарского поручено заместителю главы ЗГО по инфраструктуре Вячеславу Бобылёву.