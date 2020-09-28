Отопление в дома челябинцев начнет поступать с сегодняшнего дня

Такое распоряжение подписала мэр Наталья Котова.

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В дома челябинцев с сегодняшнего дня, 28 сентября, начнет поступать тепло. Распоряжение о начале отопительного сезона было сегодня подписано главой города Натальей Котовой.

«Теплоснабжающим организациям независимо от формы собственности необходимо осуществить отпуск тепловой энергии потребителям в соответствии с установленным температурным графиком с 28 сентября 2020 года», — сообщается в одном из пунктов распоряжения главы Челябинска.

Также в городской мэрии напоминают жителям, что для заполнения всей системы миллионного города может потребоваться несколько дней.

«Все службы, обеспечивающие запуск отопления в жилой фонд, работают круглосуточно», — рассказали в администрации Челябинска.

Также подключение к теплу городских соцобъектов на сегодняшний день составляет уже около 90 процентов.