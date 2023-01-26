В Златоусте началась газификация более двух тысяч домов и инфраструктуры нацпарка «Таганай»

Объект даст газ 2 тысячам абонентов

В Златоусте ввели в эксплуатацию газопровод-закольцовку. Это снимает технические ограничения на подачу газа и дает возможность для газификации 2,2 тысячи абонентов, сообщает пресс-служба АО «Газпомраспределение Челябинск».

Также объект будет подавать газ для национального парка «Таганай».

Специалисты уже приступили к поставке газа промышленным предприятиям и населению через новый газорегуляторный пункт. Началось подключение к газу домов микрорайонов Уреньга и Вокзал.

«В городе остаются районы, где выполнен проект, произведены работы по установке газопровода. Однако в связи с тем, что объема газа не хватало, не все потребители были подключены к системе. Отрадно, что благодаря введенному в строй газопроводу-закольцовке, дополнительно очень много жителей нашего округа смогут получать голубое топливо в свои дома», — прокомментировал глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский.

Напомним, ранее в Локомотивном городском округе построили газопровод протяженностью 8 км для газификации деревни Саламат Варненского района.

В 2023 году газ проведут еще в 16 населенных пунктах, для этого построят более 350 км сетей газоснабжения.

По догазификации уже на сегодняшний день техническую возможность подключить дом к газу имеют 54 тысячи домовладений, а подключены всего около 13 тысяч. В этом году ожидается основной пик догазификации: уже на сегодняшний день заключено более 25 тысяч договоров, которые будут исполнены согласно указанным в них срокам.

Проблема дефицита пропускной способности стояла остро в нескольких территориях Южного Урала, новые абоненты не могли газифицироваться из-за нехватки объема газораспределительных станций в Златоустовском, Миасском, Карабашском округах и под Челябинском. Только в прошлом году ситуация получила разрешение.

Так, в августе 2022 года губернатор Алексей Текслер и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Челябинской области 2022–2025 годов. Согласно документу, целый ряд газораспределительных станций пройдут через техническое перевооружение: Челябинск-1, Карабаш, Кыштым, Еленинский, Кунашакский, Балашиха и Митрофановская.