В Челябинск доставят 157 новых автобусов до конца 2021 года

Транспорт будет работать на газе

До конца 2021 года в Челябинск доставят 157 газомоторных автобусов. Соответствующие контракты уже заключены, сообщил сегодня, 23 августа, на аппаратном совещании замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

«На прошедшей неделе было заключено два контракта на поставку 47 единиц автобусов марки „Волгабас“ и 110 единиц автобусов марки ЛиАЗ. Поставка 157 единиц газомоторных автобусов большого класса планируется до конца года», — рассказал чиновник.

Кроме того, по его словам, все автобусы, работающие на газе, проходят проверку на наличие утечек перед выходом на линию и по возвращении в парк.

Напомним, в начале августа мэрия подвела итоги двух аукционов на закупку новых автобусов за 1,9 миллиарда рублей. Торги выиграли компании «Яркамп» из Ярославля и «Волгабас групп» из Владимирской области. Автобусы будут 2021 года выпуска, низкопольными, со специальными устройствами для посадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, кондиционерами, точками доступа Wi-Fi, USB-зарядными устройствами. Требуемый цвет всех машин — зеленый.



Также до конца 2021 года в Челябинск доставят 30 новых трамваев. К сентябрю первые 10 новых вагонов уже будут курсировать по городским улицам.

