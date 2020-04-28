В Златоусте на карантин закрыто педиатрическое отделение

Сотрудников детской больницы проверили на коронавирус.

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В Златоусте Челябинской области на карантин закрыто педиатрическое отделение детской больницы № 2. Жители города сообщают, что из-за заражения новой коронавирусной инфекцией, должны были провести анализы всему персоналу, но это не было сделано.

«Во второй больнице Златоуста обязаны были сделать анализ у 100% медперсонала на коронавирус, это было сделано лишь нескольким сотрудникам и в том числе главному врачу. Остальному медперсоналу делать не стали и на их вопросы, почему у нас не берут анализ, руководство отвечает: „Вы ни с кем не контактировали из заражённых“. Но все медики контактируют друг с другом в помещении, всё это скрывают, сейчас может уже все медики заражены и разносят по родным и городу эту заразу», — обратился в редакцию сайта «Первый областной» житель Златоуста.

В администрации Златоустовского городского округа сообщили, что педиатрическое отделение больницы № 2, действительно закрыто на карантин.

«Врачи и пациенты находятся на самоизоляции, у всех был взят анализ на коронавирус. Остальные отделения больницы открыты и функционируют. Проводится эпидемиологическое расследование, анализы у сотрудников медицинского учреждения взяли по регламентам Роспотребнадзора», — сообщила корреспонденту сайта «Первый областной» помощник главы Златоуста Юлия Прокопьева.

По сообщению, поступившему в редакцию, не удалось подтвердить информацию о том, что в детском доме Златоуста было зафиксировано заражение коронавирусом.

«В детском доме нет зараженных. В больнице зафиксировали заражение после того, как в Златоуст привезли двух детей из Миасса, для передачи в приют. Один из них оказался болен коронавирусом. После этого отделение было закрыто», — отметила Юлия Прокопьева.

Кроме того, в Златоусте на карантин закрывается дом малютки. Сотрудники сдают анализ, получают отрицательный результат и на две недели заступают на дежурство, проживать они будут в доме малютки. Через две недели смена меняется. Зараженных в доме малютки не зафиксировано, эти меры превентивные.