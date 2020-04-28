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В Магнитогорске скончался местный житель — у него диагностировали коронавирус нового типа. Информацию в ходе заседания городской думы сообщила замдиректора центра по координации действий медицинских организаций Челябинской области Елена Симонова.
В регионе это первая смерть от ковидной пневмонии. Добавим, что мужчина также страдал сахарным диабетом и гипертонической болезнью.
Напомним, ранее в Челябинской области скончались два пациента городской больницы Златоуста, а также житель Челябинска, который вернулся из Москвы. Все трое были онкологически больны.
По данным на 28 апреля, в регионе зафиксировано 432 заразившихся.