Из-за коронавируса на карантин ушли 20 спасателей из Златоуста

Весь личный состав находится на самоизоляции.

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В Златоусте в связи с распространением коронавирусной инфекции на карантин отправили весь личный состав поисково-спасательного отряда города. Заболел руководитель отряда, поэтому здоровье остальных сотрудников оказалось под угрозой.

«Заболевание руководителя отряда проходит без осложнений. Он находится дома, на самоизоляции под контролем Роспотребнадзора. Отряд закрыт на карантин, весь личный состав — 20 спасателей — на самоизоляции: 17 из них — дома, трое — в отряде», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательного отряда Златоуста.

По необходимости на поступающие вызовы будут выезжать Мобильный и Миасский поисково-спасательные отряды областной службы.