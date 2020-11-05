В Златоусте мастер резьбы по дереву без кистей рук изготовил эмблему коронавируса

Александр Старцев профессионально справляется с инструментом несмотря на недуг.

Послушать 00:00

Мастер резьбы по дереву из Златоуста изготовил эмблему коронавируса. Александр Старцев оборудовал мастерскую под себя: из-за отсутствия кистей все инструменты мужчина использует со специальными насадками, которые надевает прямо на руки. Благодаря самодельным протезам он легко управляется с лобзиком, напильником и карандашом.

В ответ на сложившуюся в мире ситуацию Александр Старцев изготовил эмблему коронавируса. Свое творение он назвал «Букашка с короной».

«Я никогда не смотрю на время. Не сделал — завтра вернусь. Но целый день здесь. Сейчас выпилю лобзиком, обожгу края, отшлифую — и будет красота», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ о своей работе мастер.

Шлифовальной машинкой, газовой горелкой и наждачными кругами мужчина научился пользоваться без специальных насадок.

Александр Старцев утверждает, что «букашку» он не боится, за всю жизнь не выпил ни одной таблетки, а все болезни лечит в бане.