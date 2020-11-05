Депутат Госдумы Андрей Барышев заразился коронавирусом

Политик проходит лечение в областной больнице № 3.

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Депутат и предприниматель Андрей Барышев заболел коронавирусом. Сейчас политик находится в третьей областной больнице Челябинска. Туда он поступил во вторник, 3 ноября. Об этом «Первому областному» рассказала помощник Андрея Барышева Оксана Худякова.



«Да, он лежит в третьей областной больнице. Сделали КТ и обнаружили 32% поражения лёгких. Сейчас его состояние стабилизировалось, была очень высокая температура, которая ему не свойственна. Он подключён к обычной терапии, капельнице, и идёт подача кислорода через трубочки»,— пояснила Оксана Худякова.

По словам Оксаны Худяковой, у Андрея Барышева не было особых симптомов коронавируса, лишь небольшое недомогание. При этом представитель политика подчеркнула, что многие в офисе перенесли ОРВИ и ОРЗ. Затем у Андрея Барышева резко поднялась температура

Сейчас политик получает всё необходимое лечение. Пресс-секретарь Андрея Барышева отметила, что её руководитель лежит в обычной палате больницы и видит всю работу врачей в период пандемии. Сам он выражает благодарность медикам, которые борются с заболеванием.

Напомним, по статистике Министерства здравоохранения Челябинской области на четверг, 5 ноября, в регионе выявлено 21 142 случая коронавируса, из них 179 — за минувшие сутки. 15 423 человека выздоровело, 670 скончались.