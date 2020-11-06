Рост продолжается: 181 заболевший коронавирусом выявлен в Челябинской области

За сутки из больниц выписаны 130 человек.

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181 новый случай коронавируса, три из которых — среди школьников, выявлен в Челябинской области. По данным оперативного штаба, на утро пятницы, 6 ноября, общее число больных COVID-19 возросло до 21 323 человек, из которых 5 050 продолжают лечение.



«За прошедшие сутки выписаны 130 человек. Всего 15 553 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 846 297. За прошедшие сутки — 6 983 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Семь человек с коронавирусом умерли в минувшие 24 часа. У пятерых из них коронавирус был основным заболеванием. Скончавшимся было от 63 до 85 лет.

«От COVID-19: пациент, 70 лет; пациент, 63 года; пациентка, 63 года; пациентка, 68 лет; пациентка, 85 лет. От других причин: хронический лимфолейкоз, ковид сопутствующий — пациентка, 63 года; сахарный диабет, острый инфаркт миокарда, ковид сопутствующий — пациентка, 73 года»,— добавили представители минздрава.

На территории Челябинской области и всей страны введен обязательный масочный режим. Также до 15 ноября продлён режим повышенной готовности. Помимо прочего, южноуральцы должны соблюдать социальную дистанцию, а пожилым людям рекомендуют оставаться на самоизоляции. По всем вопросам о COVID-19 в регионе действует горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.