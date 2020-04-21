В Златоусте коронавирусом заражены два медицинских работника

По данному факту в городе состоялась проверка.

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В Златоусте несколько медицинских работников заражены коронавирусной инфекцией. О том, что заражение произошло во время контакта с пациентами, сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«В Златоусте заболели медики, два контакта по двум выявленным пневмониям, две онкобольные с пневмониями. Эти больные не пересекались. Очага пока не наблюдаем, но расцениваем ситуацию как некие недоработки. Это касается фельдшера скорой помощи, потому что перевозя даже пациента с пневмонией, они должны были соблюдать все меры предосторожности. Об этом мы постоянно разговариваем и с главными врачами, и с начмедами, и с замами по поликлинике», — отметила первый вице-губернатор.

В город с проверкой из области приехали эпидемиологи и представители Роспотребнадзора. Ситуацию держат на контроле.