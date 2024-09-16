В Златоусте к концу октября откроют мост через реку Тесьму

Переправа соединит микрорайон с соцобъектами

Мост через реку Тесьму в Златоусте откроют к концу октября. Переправа в районе улицы Фадеева свяжет Кировский поселок с остановками общественного транспорта и социальными учреждениями. Безопасное и удобное движение организуют для машин и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Златоустовского городского округа.

Старый мост признали аварийным в 2019 году. Для установки новой конструкции даже изменяли направление русла реки. Подрядчик уложил водопропускные трубы, сделал насыпь земляного полотна скальным грунтом и уплотнил ее. Устройство железобетонного основания было самым трудоемким этапом. Рабочим осталось сделать подъездные пути и тротуар, уложить асфальт и установить ограждения.

«Это важный и значимый объект. Он свяжет Кировский поселок, который географически „отсечен“ Тесьмой от улицы Фадеева, с остановками общественного транспорта, социальными учреждениями. Для повседневной жизни решение этого вопроса имеет колоссальное значение»,— отмечает глава Златоустовского городского округа Олег Решетников.

Проезд будет разрешен и большегрузным автомобилям. На строительство переправы из местного бюджета направили 13 миллионов рублей.