В златоустовской школе‑интернате открыли классы швейного и гончарного дела

Учебное заведение стало участником нацпроекта «Доброшкола»

Сегодня, 2 сентября, в школе-интернате № 31 в Златоусте ученикам показали современные классы, где можно обучиться профессии повара, швеи, а также освоить гончарное и картонажное дело, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Образовательное учреждение стало участником национального проекта «Доброшкола». Он направлен на совершенствование методов обучения детей с инвалидностью. Для них подбирают и поставляют оборудование и мебель в классы.

И теперь в школе-интернате № 31 появился класс, где можно обучиться профессии повара. Для швейного кабинета приобрели пять швейных машин, оверлок. Учитель труда Наталья Шадрина рассказывает, что оборудования хватит всем девочкам. Швейному делу здесь обучаются пока три школьницы.

«Я даже не знаю, как описать эту радость, потому что, работая 38 лет здесь, мы первый раз попали в такой национальный проект, когда кабинеты оснащены новым современным оборудованием. Оборудование, которое у нас было, — это списанное оборудование обувной фабрики. Сегодня это большое подспорье для наших детей, которые учатся здесь на швей», — сказала Наталья Шадрина.

Также ученики могут освоить гончарное и картонажное дело, ткачество и цветоведение. Для ребят закупили все необходимое в эти профильные классы.

«Замечательные условия у нас сегодня есть в школе-интернате для детей с особыми образовательными потребностями. Это уникальный проект, и ребята смогут не только учиться в комфортных условиях, но и приобретать трудовые навыки, что очень пригодится им во взрослой жизни», — отметил начальник управления образования и молодежной политики Златоустовского городского округа Антон Туманов.