Златоуст получил 12 новых низкопольных автобусов

Каждый из них вмещает по 110 пассажиров

Город Златоуст получил 12 новых МАЗов. Красные автобусы накануне прибыли в город. Глава округа Олег Решетников пояснил: они выйдут на муниципальные маршруты.

Новые МАЗы еще не вывели на линию, но маршрутная сетка их уже известна. По словам главы округа, автобусы город получил при поддержке правительства Челябинской области.

«Автобусы удобные и комфортные. Большой вместимости, каждый рассчитан на 110 пассажиров»,— уточнил Олег Решетников.

Ранее мы сообщали, что в соседний город Миасс поступили новые троллейбусы.