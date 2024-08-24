Обновленную объездную дорогу в Златоуст запустят в октябре

Работы идут в соответствии с графиком

Сегодня, 24 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в Златоуст проконтролировал ход дорожных работ. Глава региона остался недоволен темпами строительства участка дороги, ведущей в город со стороны поселка Балашиха, передает ИА «Первое областное».

По словам губернатора, начать и завершить работы нужно было раньше, чтобы успеть к юбилею города. Ремонт дороги, напомним, начали 1 августа.

«В целом, вроде бы в графике, но есть нюанс. Я, откровенно говоря, был уверен, что к юбилею города эта дорога будет сделана. И то, что это не так, для меня в некотором смысле был неприятный сюрприз. Коллеги, ну, главный въезд точно надо было сделать к событию, важному для города. Это стало бы хорошим подарком»,— сказал Алексей Текслер.

Он поручил учитывать подобные ситуации в будущем.

Ремонт участка дороги протяженностью 3,6 километра начали по инициативе губернатора Алексея Текслера. До октября там уложат новый асфальт, сделают разметку, установят бордюры, а также обустроят дождеприемные колодцы для отвода ливневых и талых вод.

Обновленная дорога позволит грузовым автомобилям сохранить устойчивый трафик, но при этом не проезжать по центру города, а также будет более удобной для горожан.

В целом, по словам губернатора, дорожная обстановка в городе заметно улучшилась.

«Помню, в 2019 году начинали с 30 миллионов рублей, сегодня цифра в 10 раз больше и объемы видны. За 5 лет больше миллиарда рублей только региональных средств вложено в дороги в Златоусте. Это рекорд за все современное время. В целом могу похвалить город за то, что и свои средства вкладывает. Многие обозначают тему дорог приоритетной, но рассчитывают только на региональную поддержку»,— отметил губернатор.