В Златоусте главврач местной больницы отправлен в отставку

На его место уже назначили другого человека.

Послушать 00:00

С 13 апреля в горбольнице Златоуста произошли серьезные изменения. Министр Здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов встретился с главврачом Андреем Карповым.

Результатом этой встречи стало отстранение последнего от занимаемой должности.

«Стороны пришли к соглашению о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию», — сообщили в Минздраве региона.

В городской больнице Златоуста уже назначили исполняющего обязанности главного врача. Им стала Екатерина Паутова, заместитель по лечебной работе. Ранее она занимала пост главврача Златоустовской ГКБ № 4 до объединения медицинских учреждений.

Напомним, что в феврале этого года в Златоусте произошел инцидент с одним из местных фельдшеров — при оказании помощи ВИЧ-положительному пациенту в глаз медработника «скорой» попала кровь зараженного человека. В служебной машине на тот момент не оказалось антиретровирусных препаратов. В результате фельдшер получил терапию лишь на следующий день в Областном центре СПИДа в Челябинске.