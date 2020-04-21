Бывший главврач больницы в Златоусте госпитализирован с подозрением на коронавирус

У мужчины диагностировали пневмонию.

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В Златоусте с подозрением на коронавирус был госпитализирован бывший главврач местной горбольницы Андрей Карпов, сообщают СМИ. По их информации, мужчина попал в больницу с двухсторонней пневмонией.



Собственный источник сайта «Первый областной» рассказал, что в Златоусте действительно был госпитализирован мужчина, однако его имя не разглашается. У пациента взяты анализы на коронавирус, их результаты ожидаются.

«Пациент был госпитализирован, у него внебольничная пневмония и подозрения на Covid-19. Сейчас анализы в работе, результаты ожидаются. Пациент по всем алгоритмам получает лечение»,— рассказал «Первому областному» собственный источник.

Ранее Андрей Карпов был уволен за то, что не смог подготовить госпитальную базу для приема заболевших коронавирусом. Отметим, что на сегодняшний день в Златоусте зафиксировано 9 случаев Covid-19.