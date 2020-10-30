Алексей Текслер подписал постановление об увольнении замминистра образования Челябинской области

Согласно документу, Елена Зайко уходит по собственной инициативе.

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На портале правовой информации опубликовано постановление губернатора Челябинской области, датированное 29 октября. Согласно тексту документа, 12 ноября освободится место заместителя министра образования региона, которое занимала Елена Зайко.

«Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной службы Челябинской области 12 ноября 2020 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в постановлении.

Елена Зайко пришла на службу в Министерство образования Челябинской области в 2004 году. До 2007 года она проработала в ведомстве в должности ведущего специалиста отдела высших учебных заведений и науки, затем стала начальником управления профессионального образования минобра. В должности заместителя министра Елена Зайко проработала 6 лет.