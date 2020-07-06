В Златоусте энтузиасты собственноручно отреставрировали детскую площадку

Всего работали около 40 человек.

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Энтузиасты из Златоуста собственными силами благоустраивают двор. Жители домов во втором квартале северо-запада города преображают более 1000 квадратных метров. Работы проводятся совместно, жители города устанавливают новые конструкции и приводят старые в порядок.



«Сегодня мы объединились всем двором. Спасибо, что нам оказали поддержку. Стараемся для своих детей. Мы всегда от помощи не отказываемся. У нас площадь позволяет разгуляться фантазии. Я думаю, наши дети и мамочки порадуются. Хорошо, что дети гуляют в своём дворе. К нам много на площадку приходит из соседних домов»,— рассказал старший дома 22 во 2-м квартале Северо-Запада Руслан.

Старые конструкции, которые ставили 20 лет назад, жители квартала реставрируют под краску. Они удачно вписываются в территорию отдыха.

«Возникла идея облагородить площадку. И даже погода этому благоприятствует. Старые элементы подкрашиваем. Они в одной цветовой гамме с новыми. Это же всё для детей и жителей делается. Модные качели, горка, лавочки — капитально бетонируют и укрепляют. Всего 6 конструкций дополнили сквер во дворе домов 20, 21 и 22»,— поделился общественник Андрей Терентьев.

Работу энтузиастов оценили жители района. Они отметили, что мужчины сделали полезное дело. Отметим, что всего благоустройством площадки занималось около 40 человек.