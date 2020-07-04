Опорные стены одного из детских садов разрушаются в Златоусте

Дожди наносят огромный урон зданию образовательного учреждения из-за отсутствия ливневки.

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В Златоусте Челябинской области уже четыре года разрушаются опорные стены детского сада № 2 «Умка». И если уникальным клумбам, расположенным на территории образовательного учреждения, дождь в радость, то само здание значительно страдает от каждой капли. Примечательно, что с ситуацией знакомы власти города. Однако пока так ничего и не предпринято. На месте работала корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Как рассказывает заведующая детским садом Юлия Новопашина, вся проблема в отсутствии ливневки. Из-за этого вода не только идёт в помещение и затапливает классы, но и постепенно разрушает здание.

«В 2017 году мы обращались за помощью в администрацию города. Но в ответ — тишина. Пришлось опасную территорию реконструировать собственными силами. Частично ликвидировать покрытие опоры, подделать лестничный марш на улице, забетонировать отрезок ливневого лотка, как раз в том месте, где было особенно критично. Сейчас нужно сделать слив и засыпать проёмы возле окон, при этом светопропускаемость согласно ГОСТу сохранится»,— рассказывает Юлия Новопашина.

Чтобы провести необходимые работы, необходимо 214 тысяч рублей. Но вся проблема в том, что, согласно смете 2017 года, финансов на рестайлинг уже не хватит. В городском бюджете на 2020 год эта часть расходов тоже не предусмотрена. И деньги на решение этого вопроса заложат только в 2021 году.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Татьяна Кузнецова приехала в Златоуст и осмотрела сказочную территорию детского сада, которую омрачает отсутствие ливневки. И отметила, что решение проблемы возможно лишь в тёплое время года.

«Мы сделаем всё, чтобы эту проблему решить. Здесь занимается очень много детей. Родители вкладывают очень много сил. Помогают педагоги. Вопрос, который омрачает существование детского сада, будет решён»,— сказала депутат.

В ближайшее время обращение Татьяны Кузнецовой будет направлено на имя губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя регионального Законодательного собрания Владимира Мякуша.