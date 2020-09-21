В Златоусте дом топит дождевыми и канализационными стоками

Жители уже два года пытаются разобраться в ситуации, но всё безуспешно.

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В Златоусте жилой дом, расположенный на улице Металлургов, уже несколько лет затапливает дождями и канализационными стоками. Виной всему ливнёвка, которую построила дирекция детского сада № 55, расположенного неподалёку, прямо в направлении жилого здания. Куда только не обращались жители многострадальной постройки, но ничего так и не добились. Подробности корреспонденту сайта «Первый областной» рассказали сами жильцы.

«На протяжении двух лет детский сад, который расположен чуть выше нашего дома, нас затапливает. Раньше затапливало их, то осадками, то ещё чем-то, и они быстро решили проблему: вместе с родителями детей, посещающих учреждение, вывели лотки и ливнёвку по косогору на наш дом, и теперь всё это, включая канализационные стоки, течёт к нам. Грязь эта льётся каждые 15-20 дней, мы не успеваем просыхать. А сейчас через фундамент уже пошло в бойлерную, в подвал, в электрощиток, везде, куда только можно. В подвале воды всегда по колено»,— рассказывает старшая по дому Любовь Тайирова.

По её словам, из-за вечного затопления в некоторых подъездах бывают проблемы с электричеством, а ремонтные работы не проводятся. При этом о проблеме знают все: управляющая компания, территориальный отдел, депутаты, прокуратура и администрация города. Несколько раз за минувшее лето приезжала экспертная комиссия и осматривала и ливнёвку, и дом. Но дело так с места и не сдвинулось.

«Когда мы только начали жаловаться в администрацию в 2017 году, нам ответили, что всему виной разрушенный дом некоего Пряхина, который находится неподалёку. Строительный мусор нужно убрать, что и сделали. Но дальше — снова тишина. В 2019 году там же нам ответили, что утечка канализации устранена, а работы по приведению придомовой территории в порядок должна проводить управляющая компания. А управляющая компания говорит, что этой территорией заведует администрация, поскольку там проложена теплотрасса»,— продолжает жительница дома Наталья Кононова.

Текст ответа управляющей компании ООО СМУ «Ремстроймонтаж», имеющийся в распоряжении редакции «Первого областного», гласит, что восстанавливать магистральную ливневую систему вдоль косогора должна администрация. А в прокуратуре после проведённых проверок ответили, что содержание ливневой канализации, прилегающей к домовой территории, относится к работам по содержанию общедомового имущества и является обязанностью управляющей организации.

«Вот это просто замкнутый круг какой-то. Все перекладывают всё друг на друга, а в итоге ничего не сделано. Мы же не требуем чего-то глобального, нам даже ливнёвку строить не надо, мы просто хотим, чтобы от нашего дома эту трубу увели в другое место, чтобы по косогору к нам всё это не лилось. Но нас никто не слышит»,— говорит старшая дома Любовь Тайирова.

Писали письмо жители дома и мэру Златоуста Максиму Пекарскому. Пока ответа так и не дождались, но, по словам Натальи Кононовой, в социальной сети «ВКонтакте» глава округа ответил, что ответственные лица работают над этой проблемой.

Начальник отдела по работе с коммунальной сферой администрации Златоуста Лариса Феофилактова объяснила сайту «Первый областной», что дирекция детского сада ничего неправомерного не сделала, а только восстановила систему ливневой канализации прежнего канала, который находится под проезжей частью. И канализационные стоки стекают в подземную канализационную сеть, а не в ливнёвку, установленную на косогоре.

«Они неправы в том, что просто вывели ливневые лотки на косогор по направлению к дому. Ввиду того, что придомовая система ливневой канализации у дома не герметична, вода подтапливает дом и его территорию. Жильцам говорят, что ливнёвку самого дома нужно восстановить, и тогда заливать не будет. Что касается канализационных стоков самого дома, есть система ливневой канализации от их дома, и вода должна тоже уходить в ливнёвку, которая уже существует. Нужно просто организовать водоотлив. Что касается канализационных стоков детского сада, то его канализационная система уходит в подземную канализационную сеть, а не в ливнёвку дома. Я это проверяла лично. Поэтому по ливнёвке к дому стекают только дождевые и дорожные стоки»,— прокомментировала Лариса Феофилактова.

Что касается территории дома, где должна быть установлена ливневая система, то, по словам начальника отдела по работе с коммунальной сферой, этим должна заниматься управляющая компания ООО СМУ «Ремстроймонтаж».

В управляющей компании 4 сентября жильцам дома ответили, что, чтобы провести работы, необходимы деньги, а долг дома перед управляющей компанией составляет 100 тысяч рублей. Поэтому работы невозможны. С корреспондентом сайта «Первый областной» в УК разговаривать на эту тему отказались.