Соцсети второй день «ломятся» от фотографий затопленных улиц Челябинской области

Тем не менее, регион держится без происшествий.

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Несмотря на непрекращающиеся уже вторые сутки дожди в Челябинской области нет происшествий, связанных с текущими погодными условиями. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.



Напомним, дожди начались на территории Южного Урала во вторник, 15 сентября, и продолжаются уже вторые сутки. Погода усугубляется ветром, порывы которого достигают 17 — 22 м/с.

«Обращений граждан по данным погодным условиям в области не поступало. Дожди имеют место быть второй день, но превышения нормы выпадания осадков нет»,— рассказали «Первому областному» в управлении МЧС региона.

Также, по словам представителей ведомства, в норме находится и запас на водохранилищах Челябинской области. Это исключает риск прорывов дамб.

Отметим, что из-за осадков страдают некоторые внутридворовые территории. Так, в детском саду № 10 в Ленинском районе Челябинска из-за обильных дождей подтопило въезд. По словам директора учреждения, сейчас готовится обращение в администрацию для устранения проблемы.

По данным синоптиков, больше всего осадков прогнозируется в Златоусте, Верхнем Уфалее, Челябинске, а также в Катав-Ивановском и Нязепетровском районах. Усиление ветра прогнозируется в Катав-Ивановском и Саткинском районах, а также в Златоусте.