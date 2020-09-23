Облсуд оставил без изменения приговор врачам из Златоуста за смерть девочки на аппарате ИВЛ

Решение было вынесено сегодня, 23 сентября.

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Финальную точку в резонансном деле о гибели малолетней девочки из-за сломанного аппарата ИВЛ поставил Челябинский областной суд. Инстанция не удовлетворила аппеляцию Натальи Ахтарьяновой, Нины Вьюковой и Антона Богданова, оставив без изменения назначенные им приговоры Златоустовского городского суда от 30 июня.



По нему Наталья Ахтарьянова была признана виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека и получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, в течение двух дней она не будет иметь права занимать должности, связанные с осуществлением функций организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в муниципальных и государственных учреждениях. Нина Вьюкова и Антон Богданов, в свою очередь были освобождены от наказания в виде 2 лет лишения свободы из-за истечения срока давности дела. Кроме того, с больницы в пользу родителей погибшей девочки взыскали 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

«Судом установлено, что медицинские сотрудники одной из больниц г. Златоуста ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности и причинили по неосторожности смерть ребенка. Были выявлены дефекты качества оказания медицинской помощи малолетней, для проведения искусственной вентиляции легких использовался непригодный аппарат и технический кислород»,— рассказали в пресс-службе областного суда.

В апелляционном представлении прокурор настаивал на отмене приговора из-за чрезмерной, по его мнению, мягкости наказания. Адвокаты осужденных наоборот указывали на необходимость оправдательного вердикта. На данный момент приговор вступил в законную силу.

Напомним, процесс по данному делу длился на протяжении двух лет. В июле 2017 года девочку доставили в больницу на машине скорой помощи. Несколько часов она задыхалась, затем наступила кома 3-й степени. Тогда её подключили к аппарату ИВЛ, но оборудование оказалось неисправным, а в баллонах был технический, а не медицинский кислород. Это привело к гибели девочки. Потерпевшими в суде выступили родители умершей девочки.