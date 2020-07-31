Школу затопило во время дождей в Челябинской области

Родители боятся, что здание не успеют восстановить в срок.

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На Южном Урале дожди затопили школу. Инцидент произошёл на прошлой неделе, во время обильных ливней в регионе.



От дождей пострадала усть-катавская школа № 1. Затопление случилось во время ремонта кровли здания, вода просочилась в межплитные перекрытия, а уже оттуда попала внутрь. На инцидент обратили внимание родители учеников школы. Они рассказали, что рабочие просто вскрыли крышу, а потом остановили начатый ремонт из-за плохой погоды. По словам жителей Усть-Катава, это привело к тому, что вода теперь просочилась и на первый этаж здания.

«Трёхэтажная школа практически затоплена, вода уже на первом этаже здания. Учителя спасают собственными силами библиотечный фонд, компьютеры. Проводка в плачевном состоянии. Как наши дети пойдут учиться? В центральной части города наша школа единственная: здание 1935 года постройки и без того старое, на 1000 мест, наполняемость школы — 100%. Дети учились в две смены»,— гласит жалоба родителей.

Однако представители мэрии придерживаются другой точки зрения. Как рассказала сайту «Первый областной» начальник управления образования города Елена Иванова, подтопление произошло по вине подрядчика. Предположительно, рабочим не хватило укрывного материала. При этом оно не затронуло нижние этажи здания, а основной удар на себя принял именно третий этаж.

«Подтопило третий этаж. Совместно с ними было проведено рабочее совещание у замглавы. Было решено, раз это их вина, то подрядная организация будет проводить ремонтные работы. В контракте прописано, что от атмосферных осадков они тоже должны подстраховаться. Видимо у них было недостаточно укрывного материала. Мы сами привозили туда плёнку, закрывали снаружи и изнутри, но подтопления избежать не удалось. Подтопило только третий этаж, межплитные швы, и по ним потекло по стенам. Объём ремонтных работ будет достаточный. В некоторых кабинетах вымыло штукатурку в этих швах, всё надо будет штукатурить, шпатлевать, красить»,— рассказала начальник управления образования Усть-Катавского городского округа Елена Иванова.

В администрации отметили, что подтопление не должно повлиять на сроки ремонта школы. Учебное заведение должно быть готово принять детей к 1 сентября. Проводить восстановление здания, по словам Елены Ивановой, будет тот же подрядчик, который ремонтировал кровлю, поскольку именно он на рабочем совещании у замглавы города был признан виновным в случившемся.