В Златоусте автомобиль с гостем из Москвы сломался из-за ям на дорогах

Жителю столицы хотели показать достопримечательности города.

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В Златоусте во время экскурсии для гостя из Москвы, автомобиль получил повреждения из-за ям на автодороге. Повреждение дорожного полотна оказалось слишком серьезным, поэтому на место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД, которые зафиксировали ДТП и составили протокол.

«Вчера около пяти вечера произошел наезд автомобиля „Ленд Крузер Прадо“ на дефект проезжей части в виде выбоины, который был образован у дома № 8 по улице Тургенева. Автомобиль получил механические повреждения, пробита покрышка правого переднего колеса. Сотрудниками ГИБДД был зафиксирован дефект данной дороги, были произведены необходимые замеры. В дальнейшем будет выдано предписание владельцу дорог об устранении данного дефекта, будет составлен протокол и направлен материал в суд», — сообщил корреспонденту медиахолдинга ОТВ старший государственный инспектор отделения дорожного надзора и пропаганды Павел Берсенев.

Оказалось, что яма, в которую попал автомобиль с гостем из столицы, превышает допустимые размеры повреждений полотна. Размер ямы: 230 на 270 сантиметров, а ее глубина — 12 сантиметров. По правилам, яма не должна быть глубже 5 сантиметров и размером больше, чем 20 на 30 сантиметров. Как отметили сотрудники ГИБДД, по ямам на данном участке уже были выданы предписания собственнику дороги. Сроки, в которые ямы должны устранить, еще не прошли.

Но водители Златоуста отмечают, что подобные повреждения наблюдаются не только на улице Тургенева.

«Для того, чтобы ездить на работу, пришлось сменить „Ситроен“ на „Ленд Крузер“. Каждые два месяца приходится ремонтировать, потому что улицы в плохом состоянии. Карла Маркса, Гагарина, например. Ремонтируют улицы заплатками, частями, полностью отремонтированных и сделанных хорошо нет. Видел ямы, которые заделали, а на следующий день они уже взорваны», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ водитель со стажем в 16 лет Илья Чириков.

С данным мнением соглашаются и другие водители, которые подтверждают, что многие повреждения на дорожном полотне могут быть опасны для жизни водителей и пассажиров. А приехавший московский гость, который и попал в неприятное ДТП во время экскурсии, отметил, что худших дорог еще не видел, хотя по стране путешествует много.