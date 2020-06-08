Дублера трассы «М5 — Урал» реконструируют в Челябинской области

Дорога до села Харлуши будет заметно преображена.

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Второй год Челябинская область принимает участие в дорожном нацпроекте. И в этом году запланирован ремонт около 800 километров дорог. Это включает в себя капитальные ремонты, реконструкции и, конечно, строительство нового дорожного полотна.

«Порядка 500 километров — дороги регионального значения и порядка 300 — муниципального. Такая же тенденция будет продолжена в 2021-22 годах. Мы разработали программу до 2024 года, которой будем строго следовать», — отметил Алексей Нечаев, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В этом году продолжаются работы на автодороге Челябинск — Харлуши. Это популярное среди жителей южноуральской столицы курортное направление: магистраль ведет к местам отдыха на многочисленных озерах Челябинской области. Эта дорога даже называется «двойником» трассы М-5. И после окончания работ пропускная способность трассы увеличится до трех с лишним тысяч автомобилей в сутки.

«Если мы имеем сейчас 7-метровую проезжую часть, то после реконструкции она будет 9-метровая. Плюс по самому земляному полотну, по обочинам: если сейчас это 15 метров, после реконструкции будет до 19 метров», — рассказал Игорь Строковский, технический руководитель управления строительства автомобильных дорог «Урал-Сервис-Групп».

Гарантийный срок на основание дороги — 8 лет, а на верхний слой — 4 года. Если за это время покрытие испортится, подрядчик отремонтирует его за свой счет. В прошлом году уже реконструировали семь километров трассы, была запущена эстакада, нанесли разметку и установили барьеры. В этом же году ремонтируется порядка 5 километров объекта.

Работы на дороге Челябинск — Харлуши должны закончить в 2022 году. Все работы проводятся за счет дорожного фонда, который в этом году составляет более 19 миллиардов рублей.