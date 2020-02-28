Глава минздрава рассказал о проверке после скандала с препаратом от ВИЧ

Лекарство не мог получить фельдшер в Златоусте.

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В Златоуст приехала комиссия от министерства здравоохранения Челябинской области. Глава ведомства проверил местную больницу после того, как фельдшеру, в глаз которому попала кровь пациента с ВИЧ, не сумели оказать нужную помощь. В скорой тогда не нашлось препарата для профилактики.

«Смотрели препараты в городской больнице для профилактики ВИЧ-инфекций. Они были. Почему их не получил сотрудник скорой помощи — это ещё предстоит выяснить. Мы сделаем выводы и после этого поймём, были нарушения или нет», — рассказал министр здравоохранения Юрий Семёнов.

Напомним, фельдшер скорой приехала на вызов. В подъезде оказывала помощь мужчине. У пациента лопнула гематома, кровь брызнула в лицо медику. Позже выяснилось, что у мужчины ВИЧ. В таких случаях специалисту требуется выдать препарат, чтобы предотвратить заражение. Лекарство должно быть в машине скорой. Но его не оказалось. На следующий день фельдшера в областной Центр по борьбе со СПИДом, где предоставили терапию.