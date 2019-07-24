Почему южноуральцам выгоднее закупаться помидорами в августе

По словам садоводов, самые вкусные помидорки ждут вас в августе.

На Южном Урале цены на овощи и фрукты постоянно «скачут». Жителей это радует лишь в одном случае, когда ценники «ползут» вниз. Различие стоимости одного и того же продукта в местной лавке может сильно удивить челябинцев. Ведь помидор и в Африке помидор. Корреспондент сайта «Первый областной» решил разобраться в этих ценовых «аномалиях».

Первая точка - лавочка у дома. Сравним обычные помидоры: одни помидоры стоят 95 рублей за килограмм, а другие-130. Разница на лицо – 50 рублей. Уличный продавец Валерий заверяет, что дело в производителе.

«Цена в основном зависит от вкуса и производителя. Вот, например нектарины за 260 рублей: это идет импорт, то есть Турция. А другие нектарины за 110 рублей: это средняя Азия, то есть Ташкент или Узбекистан. Я думаю, что это больше логистика», – рассказал корреспонденту «Первый областной» Валерий Ксеарчикович, продавец сезонной лавки.

Стоимость в уличных точках выше, чем в больших магазинах. Но Валерий заверил, что делает скидку в пять процентов «любимым клиентам». Хоть цены и различаются, но жалобы челябинцы не спешат высказывать в высших инстанциях.

«Сейчас рынок конкурентный. В Антимонопольную службу обращений граждан по поводу цен на фрукты и овощи не поступает, и не поступало за последнее время. Кроме того, действительно, хозяйствующие субъекты, которые работают на рынке вправе устанавливать свои цены», - рассказала Наталья Мартынюк пресс-секретарь регионального УФАС России.



У оптовиков и вовсе цена скачет каждую неделю. К примеру, стоимость обычной голубики варьируется до 1000 рублей за килограмм.

«Цены меняются не то что каждый месяц, а каждую неделю. Это зависит от многих факторов: допустим, огурцы и помидоры зимой дорожают, потому что их везут из теплых стран. Помидоры зимой доходят до 400 рублей, а летом они стоят 80-70 рублей за килограмм», – рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Иван Голубев, шеф-повар челябинского ресторана.

Но есть и такие демократичные продукты, на которые цена падает зимой. Как нестранно им оказывается картофель.

«Зимой картофель наоборот дешевле, чем весной. Зимой мы его покупаем по 18 рублей за килограмм, а весной – уже по 20 рублей, а иногда цена доходит и до 30. А к августу, к сентябрю ценник опять снижается», – поделился с корреспондентом сайта «Первый областной» Иван Голубев.

Исходя из эксперимента, можно сделать вывод, что ценообразование зависит от нескольких факторов: производитель, сезон и качество. Таким образом, разница в цене может доходить до 1000 рублей. Как говорят эксперты, середина лета – это еще не пик самых низких цен, его предвидят в августе. Вероятнее всего, это связано с тем, что в конце лета пойдет основной урожай. А уже к осени цена снова начнет расти.