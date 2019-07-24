Садоводам Южного Урала рассказали, как вырастить хороший урожай

Рекомендации дает опытный овощевод Челябинска.

Овощевод Сергей Кундаев более 50 лет выращивает помидоры. Он испытал не одну сотню сортов, собирая коллекцию по всей стране. Преимущество Сергей отдает крупноплодным, урожайным сортам. Однако даже такой опытный садовод не слишком доволен урожаем этого сезона. Поэтому он решил дать рекомендации всем садоводам области, как вырастить в своём саду вкусные овощи.

Холодная затяжная весна не позволила вовремя высадить рассаду. Но Сергей Григорьевич опускает растения в тёплый грунт, поэтому со временем высадки проблем обычно не возникает. Но сильная жара также доставляет неприятности садоводам.

«Июнь был холодный, и май – холодный. Первый и второй ярус завязались, помидоры крупные до одного килограмма есть. Но когда наступила жара, и на третьем, и на четвертом ярусах пыльцу всю убило», — рассказал Сергей Кундаев.

Сергей Григорьевич рекомендует садоводам проделать несколько операций на овощных грядках:

удалить нижние листья, чтобы они не касались земли;

не спешить защипывать верхние листья: если сентябрь будет теплым, то могут вырасти верхние ярусы помидор. Однако прищипка растений нужна, чтобы овощи поспевали, и помидоры переставали расти вверх.

По данным Гисметео погода на территории Южного Урала ожидается благоприятной до середины августа. Поэтому садоводам не стоит беспокоиться о перепадах температур.