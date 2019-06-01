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/ Алексей Текслер поздравил с Днем защиты детей всю Челябинскую область

Алексей Текслер поздравил с Днем защиты детей всю Челябинскую область

Глава региона напомнил, что в празднике заключен глубокий смысл.
сегодня в 09:48
  |  Общество

В Челябинской области встречают День защиты детей. Праздник традиционно проходит 1 июня. В городских парках по этому поводу организованы мероприятия для маленьких южноуральцев, с конкурсами и концертами.

С Днем защиты детей юных жителей Челябинской области и их родителей поздравил глава региона Алексей Текслер. Он напомнил, что это не только первый день лета, старт каникул и долгого отдыха, но и праздник с глубоким смыслом.

Он еще раз напоминает о нашей серьезной ответственности за юное поколение и задачах по его воспитанию, о том, что самая счастливая пора в жизни должна быть под надежной защитой. В Челябинской области созданы необходимые условия, чтобы каждый ребёнок мог расти здоровым, раскрыть свои таланты и способности, добиться успехов в учёбе, творчестве, спорте, получить поддержку в сложных жизненных ситуациях и найти свое призвание в жизни. Желаю всем южноуральцам успехов и благополучия, а детям – веселых и интересных каникул! — сказал Алексей Текслер.

Напомним, что День защиты детей — праздник международный, решение о его проведении было принято еще в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве.

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