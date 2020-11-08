Минздрав РФ изменил правила лечения коронавирусной инфекции на дому

Изменения вступили в силу сегодня, 8 ноября.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации изменило правила лечения больных коронавирусом людей на дому. Что изменилось в действующем регламенте, сообщило издание «Парламентская газета».

Так, согласно приказу Минздрава РФ, с 8 ноября 2020 года пациенты, заражённые коронавирусом, могут лечиться дома, но при определённых условиях: если у них есть отдельная комната и они обяжутся соблюдать все предписания врача. В больницу сразу же будут отправлять тех, кто живёт в общежитии, коммунальной квартире или в квартире, где проживают люди пожилого возраста или страдающие хроническими заболеваниями.

«Документ вносит поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях. Ранее пациентов оставляли лечиться дома, если их состояние не требовало срочной госпитализации, при этом бытовые условия в расчёт не брались. Теперь это исправлено»,— говорится в «Парламентской газете».

Врачей тоже коснулись изменения: теперь они обязаны сообщать родственникам больного, проживающим с ним в одной квартире, о рисках заболевания и необходимости временно переехать в другое помещение, а также об уголовной ответственности в случае несоблюдения всеми квартирантами санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, врач обязан дать больному и его близким брошюры с правилами ухода за инфицированным.

Помимо поправок, касающихся нахождения больного дома, Минздрав РФ позволил переводить пациентов со стационарного лечения на амбулаторное до получения отрицательного теста на коронавирус.