В Южноуральске установили более 400 контейнеров для раздельного сбора мусора

Жители города активно сортируют ТКО

В Южноуральске начали сортировать мусор. На сегодня это единственный в Челябинской области город, где оснащенность контейнерами для раздельного сбора ТКО составляет 100%. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил замминистра экологии региона Сергей Лавров.

Всего в Южноуральске установлено 417 современных евроконтейнеров разной цветовой индикации для раздельного сбора ПЭТ, бытовых и остальных видов отходов. Обновление контейнеров и контейнерных площадок проходит на территории всех городов Челябинской области.

«Впервые субсидии из федерального бюджета на приобретение контейнеров для раздельного сбора ТКО Челябинская область получила в 2021 году — было закуплено порядка одной тысячи контейнерных баков. В этом году о желании приобрести контейнеры для раздельного сбора ТКО заявили 34 муниципалитета. В Министерство природных ресурсов РФ от Челябинской области отправлена заявка на приобретение семи тысяч подобных контейнеров», — прокомментировал Сергей Лавров.

В городе ведется активная работа по экологическому просвещению, проходят различные акции, направленные на популяризацию раздельного сбора мусора среди ребят-дошкольников, школьников и студентов, а также их родителей. В школе № 7, например, разделяют мусор с 2016 года: организованы места для сдачи батареек, макулатуры, пластиковых бутылок и крышек от них.

Напомним, восемь городов Челябинской области получили средства на развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора. На оборудование контейнерных площадок направили 5 млн рублей.



В России несколько лет длится «мусорная реформа», которая потребовала от субъектов выбора региональных операторов, создания инфраструктуры и строительства новых объектов. С какими проблемами при реализации нового закона столкнулась Челябинская область, как внедряют раздельный сбор мусора и где появятся новые полигоны, ИА «Первое областное» рассказала начальник управления организации обращения с отходами Минэкологии региона Юлия Жукова.

