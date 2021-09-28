Восьми городам Челябинской области выделили деньги на контейнеры для сортировки мусора

В 2021 году на развитие инфраструктуры направят 5 млн рублей

Восемь городов Челябинской области получат средства на развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Всего до конца 2021 года на оборудование контейнерных площадок направят 5 млн рублей. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале правовой информации.

Больше всего средств — 2,6 млн рублей — получит Челябинск, Миасс — 604 тыс. рублей, Златоуст — 598 тыс. рублей. Копейску выделили 559 тыс. рублей, Троицку — 266 тыс. рублей, Кыштыму — 141 тыс. рублей, Озерску — 134 тыс. рублей, Снежинску — 78 тыс. рублей.

В марте 2020 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе был принят закон, который определяет необходимость раздельного сбора мусора в случае, если на площадках сбора ТКО установлены соответствующие контейнеры. Это первый в России региональный закон о раздельном сборе отходов. Региональный оператор доставляет отходы в обязательном порядке на сортировку, после чего часть вторсырья направляется на переработку.