Восемь городов Челябинской области получат средства на развитие инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Всего до конца 2021 года на оборудование контейнерных площадок направят 5 млн рублей. Соответствующее распоряжение губернатора Алексея Текслера опубликовано на официальном портале правовой информации.
Больше всего средств — 2,6 млн рублей — получит Челябинск, Миасс — 604 тыс. рублей, Златоуст — 598 тыс. рублей. Копейску выделили 559 тыс. рублей, Троицку — 266 тыс. рублей, Кыштыму — 141 тыс. рублей, Озерску — 134 тыс. рублей, Снежинску — 78 тыс. рублей.
В марте 2020 года по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера в регионе был принят закон, который определяет необходимость раздельного сбора мусора в случае, если на площадках сбора ТКО установлены соответствующие контейнеры. Это первый в России региональный закон о раздельном сборе отходов. Региональный оператор доставляет отходы в обязательном порядке на сортировку, после чего часть вторсырья направляется на переработку.В середине сентября комиссия министерства природных ресурсов и экологии РФ одобрила заявку Челябинской области на получение субсидии для покупки контейнеров для раздельного накопления отходов. Локально проект по раздельному сбору мусора развивает «Центр коммунального сервиса» (региональный оператор по обращению с ТКО) в Копейске, Южноуральске, Челябинске, Миассе. В Карабаше недавно появились контейнеры для макулатуры.