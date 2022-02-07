На мусорном полигоне под Челябинском запустят производство удобрений

Новая линия компостирования позволит сократить объем захоронения отходов

В Полетаево на полигоне ТБО к лету 2022 года запустят производственный участок по термическому компостированию органических отходов. Такой мусор составляет около трети от общего потока, ежедневно поступающего на предприятие. Как сообщает пресс-служба ООО «Полигон ТБО» (оператор объекта), компостирование — это метод переработки с высокой доказанной эффективностью, технология которого основана на ускоренном термическом обезвреживании органики в специальных ваннах. Это позволяет в среднем на 45% сократить захоронение органических отходов, а также уменьшить образование газов и фильтратов.

На территории полигона уже идет строительство первой очереди производства. Ее площадь составит 1 тыс. кв. м. Работы планируется завершить в конце апреля 2022 года. В термических ваннах отходы будут перерабатываться в компостные биосмеси — удобрения, которые помогут сельхозтоваропроизводителям улучшить свойства почвы. Второй участок, который запустят позже, позволит перерабатывать органический мусор в технический грунт, необходимый самому полигону.

«Сырьем также послужат органические отходы, но не подходящие для аграрного использования, то есть из которых невозможно сделать удобрения. Однако при этом пригодные для изготовления материала для отсыпки дорог и рекультивации старых мест захоронений ТБО. Мы дадим вторую жизнь отходам, которые раньше приходилось там размещать. И тем самым, безусловно, колоссально снизим объемы захоронения органики, а значит, и уровень антропогенной нагрузки», — отметил заместитель генерального директора ООО «Полигон ТБО» Роман Рупотка.

Каждый участок линии по компостированию рассчитан на переработку от 40 до 60 тыс. тонн органических отходов в год. Ванны оборудуют датчиками контроля температуры и кислорода. Для устранения запаха емкости будут накрываться изолирующим материалом. Готовое удобрение переместится из ванны в специальный накопитель. В пресс-службе полигона отмечают, что технология компостирования органических отходов в Челябинской области будет использоваться впервые. В России аналогичные линии запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.