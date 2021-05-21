Минэкологии: «Материальная выгода мотивирует людей разделять мусор»

Начальник управления организации обращения с отходами Юлия Жукова — о первых итогах «мусорной реформы» в регионе

В России третий год длится «мусорная реформа», которая потребовала от субъектов выбора региональных операторов, создания инфраструктуры и строительства новых объектов. С какими проблемами при реализации нового закона столкнулась Челябинская область, как внедряют раздельный сбор мусора и где появятся новые полигоны, ИА «Первое областное» рассказала начальник управления организации обращения с отходами Минэкологии региона Юлия Жукова.

— Юлия Анатольевна, «мусорная реформа» стартовала в России 1 января 2019 года. Как в Челябинской области проходил этот процесс?

— Челябинская область выполнила требования законодательства — с января 2019 года во всех территориях у нас заработали региональные операторы. Была введена дополнительная коммунальная услуга, которую они обязаны предоставлять. Более того, Челябинская область одна из первых зашла в эту реформу.

Например, в Магнитогорском кластере оператор начал работать еще с ноября 2017 года. Ранний старт дал нам возможность получить федеральные субсидии в 2018 году на строительство мусоросортировочных комплексов — они появились в Карабаше и в Снежинске.

— С какими-то трудностями пришлось столкнуться в этой работе?

— Хоть реформа и длиться уже третий год, нельзя сказать, что все проходит гладко. Первостепенная задача стояла — закупить и расставить контейнеры. Далее необходимо было обустроить контейнерные площадки, потому что нельзя, чтобы баки стояли на голой земле, должна быть специальная площадка с твердым покрытием, ограждением.

На первом этапе мы столкнулись с тем, что во многих населенных пунктах элементарно не было контейнеров. Поэтому третий год мы решаем эту проблему: из регионального бюджета на создание и содержание контейнерных площадок выделяются ежегодно 100 миллионов рублей.

Эти деньги направляются муниципалитетам на закупку контейнеров, потому что это их полномочия. За три года нам удалось приобрести более 9 тысяч контейнеров и обустроить более 5,5 тысяч площадок для них. Можно сказать, что 93 процента населения мы сегодня обеспечили контейнерами для сбора мусора.





— Новые контейнеры из пластика. Нередко бывает, что они ломаются, их поджигают и даже воруют. То есть баки становятся неким расходным материалом. Их приходится постоянно докупать?

— Конечно, контейнеры иногда ломаются, их забирают люди к себе в сады под воду, их портят и сжигают. Баки закупают, но через какое-то время они приходят в негодность и нужно закупать новую партию. Нам необходимо будет восполнять контейнерный фонд, источники могут быть разные — муниципальный бюджет, поддержка из областного бюджета, средства региональных операторов, но компании ограничены суммой в 1 процент своей годовой валовой выручки в целом на покупку и обслуживание контейнеров.

— Каково на сегодня состояние инфраструктуры для сбора мусора?

— Всего 8 официальных полигонов сегодня насчитывается в нашей области, которые по закону могут принимать коммунальные отходы и временно в этом списке одна свалка в Магнитогорске. Но емкости этих объектов пока недостаточно, поэтому есть планы по созданию новых. В Магнитогорске мы уже заканчиваем строительство полигона с сортировочным комплексом. В конце 2021 года он будет введен в эксплуатацию, что позволит закрыть магнитогорскую свалку и приступить к ее рекультивации, как это сделано в Челябинске.

— А в Челябинском кластере еще ожидается появление новых объектов?

— Да, есть перспективы, потому что этот кластер самый большой и объединяет 14 территорий. И для них кроме небольших полигонов в Копейске и Урефтах действует практически единственный объект — полигон в Полетаево, его необходимо разгрузить. Для этого планируется строительство мусороперерабатывающего комплекса с полигоном в северной части Челябинского кластера — в районе деревни Чишма Сосновского района, а также дополнительного полигона в Южноуральске, — он будет обслуживать южные территории Челябинского кластера: Увельский, Троицкий, Октябрьский и Пластовский районы. Если мы создадим эти объекты, то Челябинский кластер будет оптимально распределен между четырьмя объектами — двумя существующими (Полетаево и Копейск) и двумя новыми (Южноуральск и Чишма).

— В марте 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе был принят закон, который вводит раздельный сбор мусора. Как вы оцениваете первые итоги его реализации в регионе?

— Мусорную реформу в части сбора отходов можно условно разделить на несколько этапов. Первое — это обеспечение людей контейнерами, второе — обустройство контейнерных площадок. На третьем этапе мы приходим к введению раздельного сбора мусора. Новый закон как раз и определяет, когда потребители обязаны разделять мусор, если на площадке установлены специальные контейнеры.

Сейчас в нескольких территориях успешно реализуется раздельный сбор мусора. Проекты по раздельному сбору существовали в области до начала реформы, наша задача — проанализировать этот опыт и учесть его в условиях современного законодательства.





— В каких территориях уже установили специальные баки для сортировки ТКО?

— В Южноуральске 90 процентов площадок обеспечили баками для раздельного сбора мусора, в Челябинске, в Копейске 60 площадок также оборудованы такими баками — причем не только центр города, но и поселки. В Карабаше и Златоусте установлены сетки для сбора макулатуры.

— Баки для отходов на переработку отличаются от обычных?

— Да, на них есть маркировка о том, что это контейнер для вторсырья. Либо контейнеры отличаются по цвету. Каждый регион утверждает свои правила сбора отходов, где определяются цвета контейнеров для раздельного сбора. Отходы образно можно разделить на два ведра — это пищевые отходы и то, что можно переработать, чтобы они не смешивались с пищевыми, и не портились. Баки серого цвета для пищевых отходов, красные — для вторсырья. Само сырье также можно разделять на фракции, там тоже предусмотрен цвет контейнеров: зеленый для стекла, синий для алюминия и так далее.





— Что делается, чтобы заинтересовать жителей разделять мусор?

— Материальная выгода мотивирует людей разделять мусор, это действенный способ. Законом предусмотрено право при организованном раздельном сборе мусора начислять жильцам плату за вывоз мусора не по нормативам, как это делается сейчас, а по факту. Но это право на практике довольно сложно реализовать. Доступ к контейнерным площадкам у нас открыт для всех — туда могут сбрасывать мусор из других дворов.

Расчет с регоператором по факту означает, что сумма за весь вывезенный мусор делится на жильцов. Но если есть доступ посторонних к контейнерной площадке, то жильцам не выгодно будет платить по факту. Такой расчет выгоднее организовать в закрытых жилых комплексах с огороженной территорией.

В Челябинске до 1 июня продолжается акция «Весенний бумаговорот». Бумажный комбинат «Комфорт» готов приехать в любой двор, предприятие или социальное учреждение, забрать макулатуру весом от 80 килограммов и заплатить за это или в обмен предоставить салфетки или другую бумажную продукцию. И если тема со снижением платы по тарифу за вывоз ТКО подходит не всем, то здесь организация готова платить всем желающим сдать сырье.

— Ещё один материальный стимул — это установка фандоматов. На днях «Центр Коммунального Сервиса» анонсировал их появление в 2022 году. Это тоже способ мотивации южноуральцев разделять мусор?

— В Москве установлены фандоматы, которые за сданную тару перечисляют деньги либо на телефон, либо на транспортную карту. В нашем регионе таких фандоматов пока нет. Но эту идею мы рассматриваем совместно с Минприроды России и регоператором. Сейчас рассматривается финансовая модель такого проекта, источники окупаемости помимо вторсырья. Обсуждаются меры федеральной господдержки таких проектов на старте.

— Как вы считаете, южноуральцы готовы к разделению мусора? Или многие до сих пор скидывают в специальные баки разные отходы?

— Практика показывает, что люди стараются разделять мусор, видя специальные баки. Экологическое просвещение тоже играет большую роль, и начинать его надо со школьного возраста. Чтобы раздельный сбор мусора стал привычной практикой для большинства, как в Европе, потребуется не один десяток лет. Кроме того, что мы расставили контейнеры для раздельного сбора мусора, нужно обустроить инфраструктуру. Потому что напрямую контейнеры на завод по утилизации все равно не поедут. В них кроме вторсырья могут быть и пищевые отходы, и батарейки, и само вторсырьё нужно рассортировать по фракциям. Только пластика существует больше десятка видов, стекло разделяется по цветам и так далее. Смешанные отходы должны вывозить раз в сутки летом и раз в трое суток зимой. А вторсырье, не смешанное с пищевыми отходами, можно вывозить раз в 7-10 дней.

Если люди поставят у себя на кухне отдельные ведра для сбора отходов, а приедет одна машина и загрузит весь мусор туда — конечно, никого это не будет мотивировать. Но если к площадке проедут разные мусоровозы, жителям будет понятно, что разделять мусор надо.





— Сколько контейнеров для раздельного сбора мусора установлено в регионе?

— Таких баков порядка двух тысяч, но это мало. Только 5 процентов населения региона сейчас обеспечено раздельным сбором. Минприроды в прошлом году принимало порядок предоставления субсидий территориям на эти цели. Надеемся, что в этом году эти средства придут в регион, на областном уровне доля софинансирования на покупку контейнеров для вторсырья тоже заложена.

Мы знаем, сколько в среднем стекла, алюминия, бумаги в отходах образуется, и знаем их плотность. Можно посчитать, сколько нам еще контейнеров надо — это около 13,5 тысяч штук. Если считать, что контейнер стоит 15-17 тысяч рублей, то около 200 миллионов необходимо на эти цели. И тогда мы сможем обеспечить баками для раздельного сбора мусора не менее 60 процентов населения, особенно в крупных городах.

— Предположим, житель готов разделять мусор, с чего ему надо начать? Для каждого вида отходов нужно отдельное мусорное ведро?

— В идеале в квартире начать разделять мусор на два пакета — пищевые отходы и вторсырье. Также стоит подумать и об отдельном сборе батареек, лампочек — это отходы высокого класса опасности. Сейчас во многих ТРК есть боксы для их сбора. Для жителей это самый легкий вариант разделения мусора — вытащить маленькую батарейку и отнести до специального бокса.

Макулатуру и пластиковые крышки часто в школах организованно собирают. Можно также сподвигнуть на раздельный сбор отходов руководство своего предприятия или офиса — сами сотрудники регионального министерства экологии не первый год организованно собирают и сдают макулатуру.





— Весь ли мусор возможно переработать?

— Есть отходы, компоненты которых легко переработать, — это пластик, алюминий, бумага. Пищевую органическую часть отходов можно перерабатывать по технологии компостирования. Это позволяет утилизировать отходы в грунт, который можно использовать на пересыпку тех же самых полигонов, либо на городское озеленение. Очень дорогостоящими являются технологии по переработке жестяных консервных банок и тетрапака, поэтому к сожалению эти отходы обычно идут на захоронение.

Есть технология создания RDF-топлива (Состоит из оставшихся после сортировки отходов и предназначено для использования в качестве альтернативного топлива, заменяющего газ, в цементном производстве — Прим. ред.) из отходов, которые не попали на переработку (тот же тетрапак). Технология есть на заводе «Втор-Ком» в Копейске, в Полетаево на полигоне ее планируют внедрить.

Но не стоит полагать, что RDF — это все то, что не пошло в утилизацию на первом этапе, остатки сортировки. Нет, эта технология требует соблюдения регламента, к RDF есть требования по теплотворной способности, размеру частиц, влажности, очень много энергоресурсов нужно, чтобы высушить эти отходы. Поэтому без господдержки здесь тоже не обойтись.

Внедрить эту переработку не проблема, проблема организовать постоянный сбыт этого вида топлива и поддержание его качества. Кроме того, основные потребители RDF — цементные предприятия — должны переоборудовать свои печи под этот вид топлива. При этом массового спроса на RDF-топливо в регионе пока нет.

— Что делать с крупногабаритным мусором?

— Крупногабаритные отходы, как правило, содержат большой процент дерева, из них можно вырабатывать топливные пеллеты, использовать для отопления. Один из региональных операторов «Центр Коммунального Сервиса» недавно получил сертификат соответствия на продукцию, получаемую при переработке крупногабаритного мусора. Эта старая мебель или строительный мусор, например. Специалисты его дробят и смешивают с природным грунтом — получается так называемый рекультивационный грунт. Его можно использовать для пересыпки на существующих полигонах, либо для рекультивации закрытых свалок.





— Что изготавливают в дальнейшем из отходов, которые отправляются на переработку?

— В Челябинской области уже 25 лет, например, работает завод по производству продукции из вторичного сырья «Втор-Ком». Из разноцветных ПЭТ-бутылок они изготавливают нетканые материалы, которые могут использоваться при строительстве дорог, из текстильных отходов производят материалы для мягкой мебели, из макулатуры — гофрокартон.

— Люди опускают мусор в специальный контейнер возле дома. Что дальше происходит с этими отходами? Куда его направляют, и какие этапы переработки он проходит?

— Мусор с площадки отправляется в первую очередь на обработку, где из него выбирают полезные фракции, а все остальное идет на захоронение. Но сейчас всего около 60 процентов отходов направляются на сортировку просто потому, что мощностей недостаточно. Планируемое строительство дополнительных объектов, таких как мусоросортировочный комплекс в Южноуральске, в Чишме, в Сатке, в Миассе позволит увеличить этот показатель до 100 процентов.

— Какая инфраструктура сегодня в регионе уже работает для переработки мусора?

— Сегодня работает 7 комплексов для сортировки отходов. Поскольку деятельность по утилизации не тарифицируемая, строительство заводов по переработке вторичного сырья зависит от спроса на ту или иную продукцию, ну и конечно от государственных мер поддержки. Тем не менее, в регионе уже есть организации, работающие в сфере утилизации отходов — о некоторых из них мы уже упомянули, более подробный перечень приведён в территориальной схеме обращения с отходами, и он постоянно пополняется.





— Анонсировалось строительство промышленного парка по переработке полимеров в Сосновском районе. Это коммерческий проект? Компании сегодня заинтересованы в строительстве объектов по переработке вторсырья?

— На полигоне в Полетаево довольно большая территория и там такое производство возможно разместить, инициатором является сам полигон. Пока господдержки на утилизацию отходов нет, но она нужна. Возможно в виде преференций для тех, кто утилизирует продукцию или для тех, кто уже использует вторсырье у себя в производстве. Это бы способствовало развитию утилизации. Вектор государства уже направлен на сокращение объемов захоронения отходов, поэтому могут появиться подобные механизмы поддержки.

— В Сатке задумывался объект по переработке мусора, но так и не был построен, почему?

— В Горном кластере есть два полигона — в Сатке и Трехгорном, но они не обеспечены сортировкой. Для начала там нужно обустроить сортировку, а затем уже говорить о мусороперерабатывающем производстве. Эта работа будет возможна после подписания договора с новым регоператором в ближайшее время.

В Горном кластере были проблемы с вывозом мусора, и действующего оператора лишили статуса еще в прошлом году. Сейчас процедура конкурса по выбору нового регоператора находится на завершающем этапе, не позднее 1 сентября он должен начать работу.





— Юридические лица добросовестно относятся к разделению мусора?

— Разделение отходов позволяет сократить размер платы за услуги региональных операторов, а иногда и немного заработать на сдаче вторсырья. Поэтому юридические лица заинтересованы в таком проекте с экономической стороны, и ним не требуется применение штрафов.